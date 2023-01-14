مجلس الامن يناقش الوضع في أوكرانيا

الوكيل الاخباري - عقد مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، جلسة بشأن أوكرانيا استمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة شاملة قدمتها رئيسة الشؤون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة روزماري ديكارلو.

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وقالت ديكارلو إن الحرب في أوكرانيا تسببت في كارثة إنسانية وحقوقية، وتسببت بصدمة لجيل من الأطفال، وعجلت بأزمتي الغذاء والطاقة العالميتين.

وشددت المسؤولة الأممية على أنه لا تستطيع لا أوكرانيا ولا روسيا والعالم تحمل استمرار هذه الحرب، مؤكدة استعداد الأمين العام للأمم المتحدة لمساعدة الأطراف على إنهاء هذا الصراع على أساس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.



وفي سياق مٌتصل، قالت ديكارلو إن مبادرة حبوب البحر الأسود تمكنت من نقل أكثر من 17 مليون طن متري من المواد الغذائية في إطار المبادرة، وقد وصلت أو أنها في طريقها إلى الوصول لنحو 43 دولة.



وتحدث في الجلسة بالإضافة إلى أعضاء المجلس الـ 15، سفراء أوكرانيا وبولندا وليتوانيا وممثل الاتحاد الأوروبي.



بترا

