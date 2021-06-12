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السبت، 12-06-2021 09:14 ص

مجلس التعاون الخليجي يعرب عن أسفه إزاء قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب

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الوكيل الاخباري- عبّر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، عن أسفه واستغرابه من القرار الذي صدر عن البرلمان الأوروبي؛ والذي تضمن ملاحظات وانتقادات“لا أساس لها من الصحة“ تجاه سياسة المغرب حول قضية الهجرة غير المشروعة.

وكان البرلمان الأوروبي صادق، الخميس، على مشروع قرار يدين المغرب بسبب سماح الرباط بوصول آلاف المهاجرين (ضمنهم أطفال)، إلى مدينة سبتة قبل أسابيع، لـ“ممارسة ضغوط سياسية“ على إسبانيا، بحسب تعابير البرلمان الأوروبي.

وحظي القرار الذي من المرتقب أن يفجر أزمة جديدة بين المغرب، والبرلمان الأوروبي، بشبه الإجماع، حيث وافق عليه 397 نائبًا، بينما عارضه 85 نائبًا، وامتنع 196 عن التصويت.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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