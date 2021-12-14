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الثلاثاء، 14-12-2021 10:41 ص

مجلس التعاون ينشر أبرز حقوق المواطن الخليجي بمناسبة القمة الـ42

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الوكيل الإخباري-برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، تستضيف المملكة، اليوم الثلاثاء، القمة الـ42 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالعاصمة الرياض.

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وعلى صفحته في "تويتر"، نشر مجلس التعاون الخليجي بهذه المناسبة، 10 حقوق من الحقوق التي يتمتع بها المواطن الخليجي، والتي جاءت كالآتي:


- يتمتع المواطن الخليجي بحرية التنقل بالبطاقة الذكية بين دول مجلس التعاون والإقامة في أي منها.
- يحق للمواطن الخليجي تملك العقار لأغراض السكن في جميع الدول الأعضاء.
- يتمتع المواطن الخليجي بمظلة الحماية التأمينية والتقاعد.
- يتمتع المواطن الخليجي بالمساواة مع مواطني الدولة التي يعمل فيها في حال التحاقه بأي دولة عضو أخرى، في القطاعين الحكومي أو الأهلي.
- يحق للمواطن الخليجي مراجعة أي مستشفى عام أو مستوصف حكومي في أي دولة من دول مجلس التعاون.
- يحق لأولاد المواطن الخليجي المقيم في دولة عضو بمجلس التعاون، الالتحاق بالمدارس الحكومية في أي من دول المجلس الخليجية.
- يحق للمواطن الخليجي مزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والخدمية والحرف في أي من دول مجلس التعاون.
- لتسهيل تعاملات المواطن الخليجي المالية والاستثمارية والتجارية، سمحت قرارات مجلس التعاون للبنوك الوطنية الخليجية بفتح فروع لها في جميع الدول الأعضاء.
- يحق للمواطن الخليجي تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة في أي من دول المجلس، ويحق له فتح فروع لأي شركة امتلكها في بقية دول المجلس، ويعامل الفرع معاملة الشركات الوطنية.
- بإقامة الاتحاد الجمركي عام 2003، أصبحت المنتجات الوطنية الخليجية لدول المجلس والسلع الأخرى تنتقل بين الدول الأعضاء دون قيود جمركية أو غير جمركية".

 

 

روسيا اليوم

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