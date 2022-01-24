مجلس الداخلية العرب يدين الاعتداءات الحوثية على السعودية والإمارات

الوكيل الاخباري - دان مجلس وزراء الداخلية العرب بشدة الاعتداءات الحوثية المتكررة على السعودية والامارات، معتبرا أن هذه الاعتداءات تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

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وقالت الأمانة العامة للمجلس، والتي مقرها تونس، في بيان، اليوم الاثنين، إن استهداف مليشيا الحوثي لمواقع ومنشآت مدنية في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، يمثل عدوانا إرهابيا يستهدف بصورة متعمدة حياة الأبرياء والآمنين، وجريمة حرب تستوجب المساءلة والمحاسبة، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والسلم والأمن الإقليمي.



وأكدت الأمانة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومساندتها المطلقة لهما في الإجراءات كافة التي تتخذانها للدفاع عن أمنهما وحماية أراضيهما ومنشآتهما، والحفاظ على سلامة مواطنيهما والمقيمين فيهما.