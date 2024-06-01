مجلس الدوما ينظر في منع نشاط مؤسسة كلوني في روسيا

الوكيل الإخباري - ينظر نواب مجلس الدوما في إمكانية اعتبار نشاطات مؤسسة كلوني وممثليها غير مرغوب فيهم في روسيا وذلك على خلفية دعوات المؤسسة لاعتقال الصحفيين الروس.

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أعلن ذلك فاسيلي بيسكاريف رئيس لجنة مجلس الدوما للتحقيق في وقائع تدخل الدول الأجنبية في الشؤون الداخلية لروسيا، وقال: "أما بالنسبة للأعمال الدنيئة التي تقوم بها هذه المنظمة الأمريكية غير الحكومية ضد صحفيينا، فلن تمر دون رد. سننظر في إمكانية اعتبار نشاطات هذه المنظمة وممثليها غير مرغوب فيهم في روسيا. تنص التشريعات الروسية على آليات مواجهة العقوبات غير القانونية ضد الصحفيين ووسائل الإعلام الروسية، ويمكن استخدامها كتدابير جوابية".



وشدد البرلماني على أن دعاة الحرب يتواجدون خلف المحيط الأطلسي وليس في مكاتب تحرير وسائل الإعلام الروسية.

RT