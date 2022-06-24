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الجمعة، 24-06-2022 10:37 ص

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون للسيطرة على الأسلحة

مجلس


الوكيل الإخباري - ذكرت شبكة "سي إن إن" أن مجلس الشيوخ الأمريكي وافق على مشروع قانون بشأن السيطرة على الأسلحة.

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وفي أعقاب تصويت جرى في مجلس الشيوخ يوم الخميس، أزاح المشرعون بأغلبية الأصوات اعتراضات الجمهوريين الذين حاولوا عرقلة مشروع التعديلات.


وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد إطلاق النار في مدينة أوالد بولاية تكساس، حيث قتل 19 طفلا واثنان من المدرسين، قد دعا الكونغرس إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات للحد من تداول الأسلحة، واقترح بوجه خاص، فرض حظر على الأسلحة الحربية والمخازن ذات السعة الكبيرة، وكذلك رفع الحد الأدنى لسن شراء الأسلحة من 18 إلى 21 عاما.


وبحسب المنظمة غير حكومية "أوبين سيكريتس"، أنفقت جماعات الضغط لمصالح تجارة الأسلحة في عام 2021 أكثر من 15.7 مليون دولار على أنشطتها، وهو رقم قياسي منذ عام 1998.


وتعد المؤسسة الوطنية لرياضة الرماية أكبر مانح وبلغت قيمة نفقاتها 5 ملايين دولار، والرابطة الوطنية للبنادق، التي أنفقت 4.9 مليون دولار لتعزيز مصالحها.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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