مجلس الشيوخ الأميركي يقر تعيين رئيس أركان جديد للجيش

الوكيل الإخباري - صادق مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأربعاء، بأغلبية 83 صوتا مقابل 11 على تعيين الجنرال تشارلز براون رئيسا جديدا لهيئة أركان الجيوش الأميركية المشتركة.

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وبحسب واشنطن بوست، أعلن الرئيس جو بايدن في أيار تعيين الجنرال الأفريقي الأميركي رئيسا لهيئة الأركان، لكن هذا التعيين تعرقل إقراره في مجلس الشيوخ، على غرار أكثر من 300 تعيين آخر، من قبل السناتور تومي توبرفيل احتجاجا على سياسة البنتاغون المتعلقة بإجهاض العسكريات.



والجنرال براون الذي كان قائدا لسلاح الجو، سيخلف الجنرال مارك ميلي الذي تولى رئاسة الأركان مطلع تشرين الأول 2019.



وبراون طيار سابق في جعبته 3 آلاف ساعة طيران، بينها 130 ساعة في مهام قتالية، وبعدما عين قائد لواء، تبوأ براون منصب قائد القوات الجوية الأميركية في الشرق الأوسط والمحيط الهادئ.



بترا

