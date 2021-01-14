الخميس 14-01-2021
الوكيل الاخباري

مجلس الشيوخ لن يبدأ محاكمة ترامب إلا الأسبوع المقبل

الهياجنة يكشف عدد الاردنيين الذين تلقوا لقاح كورونا

ترامب يوجه نداءً للامريكيين

السعودية تعلن استمرار الدراسة عن بُعد

إصابة وزير الصحة اللبناني بفيروس كورونا

تونس: 72 وفاة بكورونا وحجر صحي شامل في عموم البلاد

مجلس النواب الأمريكي يصوت بالموافقة على عزل ترامب

توضيح حكومي بشأن الرواتب

امانة عمان تنهي الاعمال الانشائية في العبارة الرئيسية بوسط البلد

الحاجة فوزية حسن سالم العلي في ذمة الله

الخميس، 14-01-2021 12:53 ص

مجلس الشيوخ لن يبدأ محاكمة ترامب إلا الأسبوع المقبل

ترامب-1024x681


الوكيل الاخباري - أعلن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي السناتور ميتش ماكونيل الأربعاء أنّه من غير الممكن إجراء محاكمة "عادلة أو جادّة" للرئيس دونالد ترامب في غضون الفترة القصيرة المتبقية له في البيت الأبيض وقبل تولّي الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة الأسبوع المقبل.
اضافة اعلان

وقال ماكونيل "بالنظر إلى القواعد والإجراءات والسوابق في مجلس الشيوخ والتي ترعى المحاكمات الرامية لعزل الرؤساء، فبكلّ بساطة ليست هناك أيّ فرصة لإنجاز محاكمة عادلة أو جادّة قبل أن يؤدّي الرئيس المنتخب بايدن اليمين الدستورية في الأسبوع المقبل".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ترامب-3

ترامب يوجه نداءً للامريكيين

ترامب

مجلس النواب الأمريكي يصوت بالموافقة على عزل ترامب

Ebene-Magazine-Strong-earthquake-happened-on-the-border-of-Russia-and-Mongolia-ru

زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب الحدود بين روسيا ومنغوليا

00

مصر تعلن اغلاق موانئ بحرية لسوء الاحوال الجوية

cd807c9cb81bed9785d9a0c1dff93102 (Custom)

مصر... بداية من اليوم رياح وأمطار وانخفاض الحرارة 7 درجات

0

تحطم طائرة عسكرية سودانية على الحدود مع إثيوبيا

أخبار متعلقة
1-1395876

ترامب يواجه المساءلة والعزل

5ffa4abe4c59b7661c775b20

نائب ترامب سيحضر مراسم تنصيب بايدن

12021772538713193657

تمديد حظر حسابات ترامب في فيسبوك وانستغرام إلى أجل غير مسمى

5ff549214c59b72b0f7c6da4

أعضاء في الحكومة الأمريكية يبحثون إمكانية عزل ترامب

5ff6908e4c59b745975cf3bf

واشنطن.. مصرع 4 أشخاص خلال احتجاجات الليلة الماضية

5ff60d8758ec0

اعلان حظر التجول في واشنطن