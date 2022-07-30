مجلس النواب الأميركي يقرّ منع البنادق الهجومية

الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب الأميركي في قراءة أولى أمس الجمعة على حظر البنادق الهجومية والأسلحة نصف الآلية التي استخدمت في حوادث إطلاق نار كثيرة في الولايات المتحدة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.



وتم تبني النص الذي يؤيده الرئيس الديمقراطي جو بايدن في مجلس النواب بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213. لكن يبدو أنه سيبوء بالفشل في مجلس الشيوخ.



فقواعد الأغلبية المطلقة في مجلس الشيوخ تتطلب تصويت عشرة أعضاء جمهوريين مع زملائهم الديمقراطيين الخمسين لحظر البنادق الهجومية.



لكن هذا الاحتمال غير مرجح لأن الانقسامات الحزبية كبيرة حول موضوع الأسلحة. ولم ينضم سوى نائبين جمهوريين إلى الديمقراطيين في اعتماد النص.

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الشرق الأوسط