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السبت، 24-04-2021 12:22 م

مجلس النواب التونسي يطلب الاستماع لوزير الدفاع الوطني

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الوكيل الإخباري- طلب مجلس النواب التونسي تحديد جلسة استماع، لوزير الدفاع الوطني يوم الثلاثاء المقبل، في الساعة العاشرة صباحا.

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وجاء ذلك عبر مراسلة وجهها مجلس نواب الشعب إلى وزير الدفاع الوطني، إبراهيم البرتاجي، حيث تتعلق جلسة الاستماع بمسائل حول حيادية المؤسسة العسكرية، وتدخل القضاء العسكري وإصداره لبرقية جلب في حق عضو بمجلس نواب الشعب، وعدم تمسكه بالحصانة.

وأشار ماهر مذيوب، مساعد رئيس مجلس النواب، إلى أن اتصالا هاتفيا كان قد جمع أمس الجمعة، رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، بوزير الدفاع الوطني، بخصوص بطاقة جلب ضد النائب، راشد الخياري.

وكان القضاء العسكري قد أصدر يوم الخميس الماضي، بطاقة جلب في حق النائب المستقل بالبرلمان، راشد الخياري .

ووجهت للخياري تهمة القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم وتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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