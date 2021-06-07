مجلس النواب التونسي يعقد جلسة ضد التطبيع

الوكيل الإخباري- أعلنت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في مجلس النواب التونسي، أنها ستناقش يوم غد الثلاثاء، قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني".



وأحال مكتب مجلس النواب في 21 مايو الماضي، مشروع قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني" على لجنة الحقوق والحريات مع طلب استعجال النظر فيه.



وجاء ذلك، عقب مطالبة غالبية الكتل النيابية خلال جلسة عامة عقدت في 18 مايو، "بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، على خلفية الأحداث في الأراضي الفلسطينية".

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وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قال خلال زيارته إلى أوروبا الأسبوع الماضي، ردا على سؤال حول إقامة بعض الدول العربية علاقات رسمية ودبلوماسية مع الاحتلال، وكيف تنظر تونس إلى هذه الخطوة، "إن الأنظمة تختار ما تريد".

المصدر- روسيا اليوم



