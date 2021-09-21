مجلس النواب الليبي يحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية

الوكيل الإخباري - أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان الليبي حجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية في البلاد بأغلبية 89 صوتا، من أصل 113 نائبا حضروا الجلسة.



وكان عبد الله بليحق قد أعلن انطلاق أعمال جلسة مغلقة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار عقيلة صالح، لافتا إلى حضور النائب الأول لرئيس المجلس، فوزي النويري، والنائب الثاني أحميد حومة، إضافة إلى 113 نائبا.

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وبحسب صحيفة "الوسط" الليبية، قرر المجلس، في جلسة أمس الإثنين، تشكيل لجنتين برلمانيتين، الأولى تُعنى بالتحقيق مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، والثانية لدراسة قانون انتخابات مجلس النواب المقبل في البلاد .

المصدر : روسيا اليوم

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