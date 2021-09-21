الثلاثاء 21-09-2021
الوكيل الاخباري

إطلاق نار من مجهول يتسبب بعطل محول كهربائي في الكرك

صحفيون جدد يؤدون القسم القانوني

جائزة الحسن للشباب تكرم المشاركين من منظمة كير

وزير الشباب يرعى حفل تخريج برنامج الابتكار

الصفدي يشارك بافتتاحية عمومية الأمم المتحدة

الضمان: تخصيص 100% من أجر المؤمن عليه العامل في المنشآت المستفيدة من برنامج استدامة الأساسي

تفاصيل البلاغ الجديد الذي اصدره رئيس الوزراء اليوم

حادث تصادم داخل نفق السادس باتجاه السابع

رئيس الوزراء يصدر البلاغ رقم 45

فرص عمل للأطباء المتعطلين في التقصي الوبائي

الثلاثاء، 21-09-2021 03:11 م

مجلس النواب الليبي يحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية

6149c65c4c59b70ae55c4a66


الوكيل الإخباري - أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان الليبي حجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية في البلاد بأغلبية 89 صوتا، من أصل 113 نائبا حضروا الجلسة.

وكان عبد الله بليحق قد أعلن انطلاق أعمال جلسة مغلقة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار عقيلة صالح، لافتا إلى حضور النائب الأول لرئيس المجلس، فوزي النويري، والنائب الثاني أحميد حومة، إضافة إلى 113 نائبا.

اضافة اعلان

 

وبحسب صحيفة "الوسط" الليبية، قرر المجلس، في جلسة أمس الإثنين، تشكيل لجنتين برلمانيتين، الأولى تُعنى بالتحقيق مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، والثانية لدراسة قانون انتخابات مجلس النواب المقبل في البلاد .

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
636401551229073412

العراق: اندلاع حريق بفندق في كربلاء

جيش لبناني

الجيش اللبناني يوقف خلية ارهابية تابعة لداعش في طرابلس

6149cdba4c59b70aa22d01cb

نقل الطالب العراقي المصاب بالهجوم في جامعة بيرم إلى موسكو لتلقي العلاج

6149cca942360443b6679b63

التحالف العربي: تدمير مسيرة مفخخة ثالثة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

بريطانيا

بريطانيا تسجل ثاني أكبر عجز في آب الماضي على الإطلاق

6149be274c59b70b6c451674

السيسي: إطلاق اسم المشير طنطاوي على قاعدة عسكرية

أخبار متعلقة
6132f9e34c59b777e4073abb

دعوة ترودو لإجراء انتخابات مبكرة في كندا انقلبت عليه عكسيا