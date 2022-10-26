مجلس النواب المصري يواجه وزير الصحة بأزمة نقص الأطباء

الوكيل الإخباري- يواجه مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء، وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، بأزمة نقص الأطباء في البلاد.

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وتبدأ المواجهة بتوجيه 59 طلب إحاطة و12 سؤالا عن حالة الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية، ونقص بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية وأسرة العناية المركزة، عن نقص عدد الأطباء وكذلك هيئة التمريض، وعن ضرورة إنشاء مستشفيات جديدة ومراكز علاج متخصصة.



يلي ذلك توجيه 6 طلبات إحاطة وسؤال عن تطبيق منظومة التأمين الصحي، ثم 3 طلبات إحاطة تكليف خريجي التمريض وكليات العلوم الطبية التطبيقية، وكذلك 3 طلبات إحاطة عن دور وزارة الصحة في الحد من الزيادة السكانية، وطلبي إحاطة عن إنشاء مدارس للتمريض والالتزام بقواعد ومعايير القبول بها.

روسيا اليوم