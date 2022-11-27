الأحد 27-11-2022
الوكيل الاخباري

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة عريس في البلقاء

قناة عربية جديدة تعلن نقل مباريات كأس العالم مجاناً

السقاف تبحث مع السفير العُماني تعزيز التعاون في المجال الاستثماري

العجلوني: مخطط شمولي لتوسعة جامعة البلقاء التطبيقية

ارتفاع المستوردات النفطية للمملكة إلى 2.6 مليار دينار في 9 أشهر

الأشغال تتعامل مع 62 بلاغًا خلال الظروف الجوية السائدة

مجلس الوزراء الإيطالي يعلن حالة الطوارئ في جزيرة إسكيا

ولي العهد يُعلق على فوز المغرب

حملة في الطفيلة لمناهضة العنف ضد النساء

انطلاق مهرجان القراءة للجميع في معان

الأحد، 27-11-2022 06:45 م

مجلس الوزراء الإيطالي يعلن حالة الطوارئ في جزيرة إسكيا

638381664c59b72a4811cf11


الوكيل الاخباري- أفادت الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء الإيطالي، بأن الحكومة أعلنت حالة الطوارئ في جزيرة إسكيا، حيث وقع انهيار أرضي نتيجة هطول أمطار غزيرة يوم السبت.

اضافة اعلان

 

ووفقا لبيان مجلس الوزراء: "بناء على اقتراح من رئيسة الوزراء جيورجي ميلوني، ووزير الحماية المدنية والسياسة البحرية نيلو موسوميتشي، تقرر إعلان حالة طارئة وتخصيص مليوني يورو من صندوق الطوارئ الوطني، الأمر الذي يعني توفير إغاثة مالية للسكان المتضررين لمدة عام".

وفي وقت سابق، أفيد أنه نتيجة لانهيار أرضي، توفيت امرأة تبلغ من العمر 31 عاما، وفقد 11 شخصا، بينهم أطفال.

وبحسبما أوردته وكالة "ANSA" يوم الأحد، عثر رجال الإنقاذ على جثة أخرى، في حين لم يتم التأكد من هويتها، وأن عمليات البحث لا تزال مستمرة.

وضربت أمطار غزيرة الجزيرة يوم السبت، متسببة في فيضانات وانهيارات أرضية، أدت لانهيار 10 مبان على الأقل.

وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، إنه تم إجلاء نحو 200 شخص، ووصف الوضع بالخطير جدا.

وبحسب قوله، فإن الأحوال الجوية السيئة تعقد عمليات البحث والإنقاذ، وقررت السلطات المحلية إغلاق المدارس في الجزيرة يومي الاثنين والثلاثاء.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63837d2a4c59b72aec686676

الفوضى تسود في شوارع بروكسل بعد فوز المغرب على بلجيكا

638367744236042be86f326e

آلاف الأكراد يتظاهرون تنديداً بالهجمات التركية في شمال شرق سوريا

638352494c59b72a4811ced2

بولندا تستبعد مهاجمة روسيا لأراضيها

تنزيل (6)

عودة الكهرباء لمعظم أنحاء كييف تقريبا

image - 2022-11-27T134344.425

إنقاذ 22 مهاجرا غربي تركيا

5e1dd4ad4c59b7334044c52b

الجيش المصري يعلن سقوط مقاتلة مصرية