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الأحد، 30-05-2021 12:06 م

مجلس الوزراء البريطاني يرفض التعليق على 'الزواج السري' لبوريس جونسون!

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الوكيل الاخباري - رفضت رئاسة مجلس الوزراء في بريطانيا التعليق على أنباء "الزواج السري" لرئيس الحكومة البريطانية، بوريس جونسون ، صباح الأحد.

ونشر الإعلام البريطاني، تقارير حول زواج جونسون من خطيبته، كاري سيموندز، في "حفل زفاف سري".

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الزفاف أٌقيم بمشاركة الأصدقاء المقربين وأفراد العائلة فقط.

وقد هنأت وزيرة الدولة لشؤون العمل والمعاشات، تيريز كوفي ، جونسون بزواجهما عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر.

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المصدر - CNN

 

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