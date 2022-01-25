الثلاثاء 25-01-2022
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الثلاثاء، 25-01-2022 04:08 م

مجلس الوزراء السعودي يجدد رفض وإدانة هجمات الحوثي

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الوكيل الإخباري-جدد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، رفض المملكة وإدانتها للهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة السعودية والإمارات وممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الإعلام المكلف ماجد بن عبدالله القصبي، قوله إن مجلس الوزراء تابع تطورات الأوضاع ومجرياتها على مختلف الساحات.

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وأضاف: "جدد المجلس رفض المملكة وإدانتها للهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة السعودية والإمارات وممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر بهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها".

كما شدد المجلس على "الحاجة الملحة لتحرك المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن لوضع حد لهذا السلوك العدواني بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين".


وأشار إلى الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم الشعب اليمني في مختلف الجوانب، وعبر برامج ومشروعات تنفذ بالشراكة مع المنظمات الدولية للنهوض بالقطاعات الحيوية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وتوفير الاحتياجات والظروف الداعمة للتنمية.

 

سكاي ينوز

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