مجلس وزراء الداخلية العرب يدين هجوم الحوثي على الإمارات والسعودية

الوكيل الاخباري - دانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، الاعتداءات الإرهابية التي حاولت من خلالها مليشيا الحوثي استهداف مواقع ومنشآت مدنية في السعودية والإمارات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.



وقالت الأمانة العامة، في بيان لها، اليوم الاثنين، إن هذه الاعتداءات الإرهابية تعكس النهج العدواني المستمر لهذه المليشيا وأهدافها الرامية إلى تهديد الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة العربية والإقليم، وتحديها السافر للمجتمع الدولي، ورفضها لجميع المساعي والمبادرات الهادفة لإحلال السلام في اليمن.

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