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الجمعة، 20-08-2021 11:48 م

مجموعة الدعم الدولية تحذر من تفاقم متسارع للأزمة في لبنان

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 الوكيل الاخباري - دعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان جميع الأطراف اللبنانية إلى العمل من أجل تشكيل حكومة قادرة على تلبية الاحتياجات العاجلة للشعب اللبناني، وإجراء الإصلاحات التي تتطلبها البلاد، محذرة من تفاقم متسارع للأزمة في لبنان .اضافة اعلان


ورد ذلك في بيان نقله مركز أخبار الأمم المتحدة ، صدر اليوم الجمعة عن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان والتي تضم الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

 




 

 


 

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