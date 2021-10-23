مجموعة السبع توافق على القضاء على العمل القسري

الوكيل الاخباري - وافق وزراء تجارة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى على القضاء على العمل القسري وأعربوا عن قلقهم إزاء مثل تلك الممارسة التي ترعاها دول ضد الأقليات.



وأكد الوزراء في بيان مشترك نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة الدولية البريطانية اليوم السبت، عقب اجتماع افتراضي استضافته بريطانيا، "أنه لا يوجد مكان للعمل القسري في نظام التجارة المتعدد القائم على القواعد"، معربين عن قلقهم بشأن "العمل القسري برعاية بعض الدول ضد الجماعات والأقليات المستضعفة".

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