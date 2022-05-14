السبت 14-05-2022
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السبت، 14-05-2022 09:37 م

مجموعة السبع : لن نعترف بالحدود التي تسعى روسيا لفرضها

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الوكيل الاخباري - أعلن وزراء خارجية مجموعة السبع أن دولهم "لن تعترف إطلاقا" بالحدود التي تسعى روسيا لفرضها بالقوة خلال هجومها العسكري على أوكرانيا.

ووفقاً لموقع إذاعة صوت ألمانيا (دويتشه فيله)، توعد وزراء الدول السبع الكبرى في بيان صدر في ختام اجتماع استمر ثلاثة أيام في فانغلز شمال ألمانيا، بتوسيع العقوبات المفروضة على روسيا لتشمل قطاعات تعتمد عليها روسيا ومواصلة تزويد أوكرانيا بالأسلحة.

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