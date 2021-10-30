مجموعة من رؤساء وزراء لبنان السابقين تدعو جورج قرداحي للاستقالة‎‎

الوكيل الاخباري- دعت مجموعة من رؤساء وزراء لبنان السابقين، اليوم السبت، وزير الإعلام جورج قرداحي للاستقالة؛ بعد أن أثارت تصريحاته خلافا دبلوماسيا واسعا مع السعودية.



وقال رؤساء الحكومة السابقين، فؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام، في بيان لهم، إن آراء قرداحي ضربة للعلاقات الأخوية والمصالح العربية المشتركة التي تربط لبنان بالدول العربية، وتحديدا مع دول مجلس التعاون الخليجي.

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وقال قرداحي إن تصريحاته تعبر عن آراء شخصية، وكانت قبل توليه منصبه، مضيفا أنه ملتزم بسياسة الحكومة.



المصدر: إرم