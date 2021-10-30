السبت 30-10-2021
الوكيل الاخباري

1022 إصابة و 12 وفاة جديدة بكورونا السبت

عون يدعو لحماية علاقات لبنان مع السعودية من تأثير المواقف الفردية

إيران تعلن أنها استضافت أكثر من 300 ألف لاجئ أفغاني خلال الأشهر الأخيرة

إصابتان إثر إطلاق عيار ناري بمشاجرة في إربد

مخالفات سير غير منطقية في عمان

بلدية الزرقاء تستمر بتنفيذ حملة بسواعدنا

الحكومة: ضرورة الاخذ بالتوصيات الخاصة بحادثة الإطفاء الشامل في المملكة

الطاقة النيابية لـ الوكيل : طالبنا بتخفيض نسبة رفع أسعار المشتقات النفطية فقط

الأرصاد تحذر من طقس الأحد

وفيات السبت 2021/10/30

السبت، 30-10-2021 01:40 م

مجموعة من رؤساء وزراء لبنان السابقين تدعو جورج قرداحي للاستقالة‎‎

1112-2


الوكيل الاخباري- دعت مجموعة من رؤساء وزراء لبنان السابقين، اليوم السبت، وزير الإعلام جورج قرداحي للاستقالة؛ بعد أن أثارت تصريحاته خلافا دبلوماسيا واسعا مع السعودية.

وقال رؤساء الحكومة السابقين، فؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام، في بيان لهم، إن آراء قرداحي ضربة للعلاقات الأخوية والمصالح العربية المشتركة التي تربط لبنان بالدول العربية، وتحديدا مع دول مجلس التعاون الخليجي.

اضافة اعلان

 

وقال قرداحي إن تصريحاته تعبر عن آراء شخصية، وكانت قبل توليه منصبه، مضيفا أنه ملتزم بسياسة الحكومة.

 

المصدر: إرم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_da7b72574ba9946ec7a94f465c50feae

اليمن.. وفاة 3 أطفال جراء قصف حي سكني في تعز

2021-07-31_09-42-03_943783-730x438

عون يدعو لحماية علاقات لبنان مع السعودية من تأثير المواقف الفردية

لبنان 4

لبنان: خلية الأزمة تتحرك لمعالجة تداعيات الأزمة مع السعودية

617cfea14c59b74a413f7a91

إيران تعلن أنها استضافت أكثر من 300 ألف لاجئ أفغاني خلال الأشهر الأخيرة

617d30b242360403c71e131a

عودة السفير السعودي لدى لبنان إلى بلاده اليوم السبت

pngtree-vietnam-fabric-flag-illustration-background-for-independence-day-image_398160

فيتنام تسجن 5 صحفيين بتهمة انتهاك الحقوق الديمقراطية

أخبار متعلقة
617ce46e42360404444e39d3

الحوثي يدعو لمقاطعة المنتجات السعودية تضامنا مع لبنان

617cda6b4c59b74e437cef94

مطالب باستقالة جورج قرداحي

617cda6b4c59b74e437cef94

إجراءات خليجية تجاه لبنان بعد تصريحات قرداحي

20180508203106706

رئيس وزراء لبنان يناشد الزعماء العرب للتدخل لحل الأزمة مع السعودية

6179299442360439731214a8

السعودية تعيد التأكيد على منع مواطنيها من السفر الى لبنان

92XCl035ZzSlrDlI7dWpKHkDPU82LlfCE9LZT6DZ

السعودية تطلب من السفير اللبناني مغادرة المملكة خلال 48 ساعة