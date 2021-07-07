مجهولون يهاجمون متظاهرين عند السفارة البيلاروسية في كييف

الوكيل الإخباري- قال المكتب الصحفي لسفارة بيلاروس في كييف، اليوم الأربعاء، إن مجهولين هاجموا المشاركين في تجمع عند السفارة البيلاروسية في أوكرانيا، وأعرب عن قلق البعثة الدبلوماسية بشأن الوضع.

اضافة اعلان



وأضاف المكتب، "قامت عناصر متطرفة من مواطني أوكرانيا، خلال تجمع لمجموعة من الجالية البيلاروسية قرب سفارة بيلاروس في كييف يوم 7 يوليو، بمهاجمة المشاركين في الفعالية، ونجم عن ذلك تعرض عدد من الأشخاص بما في ذلك من الشرطة الأوكرانية، لإصابات جسدية متفاوتة الخطورة ... وتم اعتقال بعض المهاجمين".

وأرسلت سفارة بيلاروس في كييف، مذكرة إلى الخارجية الأوكرانية، أعربت فيها عن قلقها، ودعت الجانب الأوكراني لضمان أمن البعثة الدبلوماسية البيلاروسية.

المصدر: روسيا اليوم