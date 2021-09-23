الخميس 23-09-2021
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الخميس، 23-09-2021 08:26 م

محادثات روسية سورية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك

ففف


الوكيل الإخباري - أجرى كل من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره السوري فيصل المقداد، اليوم الخميس، محادثات على هامش أنشطة الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث العلاقات الثنائية والوضع في الشرق الأوسط.

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وشاركت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عبر قناتها في "تلغرام" صورة تظهر لقاء لافروف مع المقداد مؤكدة إجراء المحادثات.


وأعلن المقداد في وقت سابق من اليوم عن عزمه لقاء لافروف، وقال: "بالتأكيد سنناقش معه العلاقات الممتازة بين روسيا وسوريا، وكذلك التنسيق بين البلدين والأمم المتحدة، كما سنناقش الوضع في المنطقة ككل".

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