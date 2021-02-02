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الثلاثاء، 02-02-2021 01:21 م

في مقابلة صحافية

محامي ترامب: موكلي لا يملك أي فرصة لمحاكمة موضوعية

ترامب
دونالد ترامب


الوكيل الإخباري - قال ديفيد شون محامي الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن موكله لا يملك أية فرصة لمحاكمة "كاملة وموضوعية"، لأن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، قرروا مسبقا أنه مذنب.

وأضاف المحامي، في مقابلة صحافية يوم الاثنين: "هل يمكن اعتبار ذلك عملية محاكمة، بعد ما أعلن القاضي وهيئة المحلفين فيها، علنا وبشكل مسبق، أنه تجب إدانة المتهم في هذه القضية؟".

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وتابع المحامي القول: "كيف يمكن في مثل هذه الظروف، إجراء محاكمة عادلة؟  هذا مستحيل عندما تعلم بوجود تحيز وتحامل من جانب هيئة المحلفين والقاضي".


ونوه المحامي، بأنه بات معروفا جيدا، الدافع الحقيقي لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، وغيرها من أعضاء الكونغرس، من الملاحقة القضائية المذكورة. وقال: "هذا الدافع، هو منع ترامب من الترشح مطلقا لمنصب الرئيس مرة أخرى".


وأضاف شون: "وهذا أكثر أمر غير ديمقراطي يمكن تصوره. هذه صفعة لـ 75 مليون شخص صوتوا لصالح ترامب".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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