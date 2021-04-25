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الأحد، 25-04-2021 09:00 ص

محتجون يعتدون على السفارة المغربية في برلين

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الوكيل الإخباري- اعتدت مجموعة من الأشخاص، على مبنى السفارة المغربية في العاصمة الألمانية برلين.

وذكر موقع ”هسبريس“ المحلي نقلا عن شهود عيان، أن المعتدين أنزلوا العلم المغربي المرفوع أعلى البوابة الرئيسية للسفارة المغربية في برلين، كما حرصوا على توثيق اعتدائهم ببث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت المصادر إن ”المخططين لتدنيس العلم الوطني المغربي محسوبون على حراك الريف (حركة احتجاجية بالريف المغربي)، وقد سبق لهم القيام بجرائم مماثلة في عدد من المدن الأوروبية المحتضنة وتمثيليات دبلوماسية وقنصلية مغربية“ على حد تعبير تلك المصادر.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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