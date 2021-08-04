محتجون يقتحمون وزارة الاقتصاد اللبنانية

الوكيل الاخباري -

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اقتحم محتجون مبنى وزارة الاقتصاد اللبنانية في العاصمة بيروت مساء اليوم الأربعاء، وقاموا ببعثرة محتوياتها، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعاني منها البلاد منذ أكثر من عامين.وقام المحتجون خلال المظاهرات برشق القوى الأمنية بالحجارة والزجاجات الفارغة، بينما قامت القوى الأمنية بمحاولات حثيثة لتفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، ما أدى إلى وقوع اصابات ، حيث عملت سيارات الصليب الأحمر اللبناني على اخلاء الاصابات للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.