الأربعاء 14-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

محصنون كورونا يؤدون مناسك العمرة في بداية شهر رمضان

أجواء ربيعية الأربعاء

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

بيان أمني يوضح حادثة سقوط جسم غريب في اربد

مؤشرات هامة ستحدد عودة الحياة الى طبيعتها في الاردن

شهود عيان : سقوط جسم غريب في الاغوار الشمالية

الهواري : قرار عودة صلاة الجمعة وارد خلال رمضان وهو قيد الدراسة

وزير الصحة يقرر اعتماد مسمى وظيفي جديد لبعض الاطباء

قرارات حكومية هامة خلال الايام القادمة منها زيادة ساعات عمل المنشآت

الصحة : خطة حكومية للتعامل مع موجة قادمة لفيروس كورونا

الأربعاء، 14-04-2021 07:48 ص

مسارات محددة تراعي التباعد الاجتماعي

محصنون كورونا يؤدون مناسك العمرة في بداية شهر رمضان

حج
الكعبة المشرفة


الوكيل الإخباري - طاف معتمرون محصنون ضد فيروس كورونا حول الكعبة المشرفة في مكة المكرمة ، الثلاثاء، في أول يوم من أيام شهر رمضان وهم يضعون الكمامات ويتبعون مسارات محددة تراعي التباعد الاجتماعي. 

اضافة اعلان

وتجذب العمرة التي يمكن أداؤها في أي وقت طوال العام، ملايين المسلمين من جميع أنحاء العالم كل عام ولكن تم تعليقها، في مارس 2020، ضمن إجراءات احترازية غير مسبوقة اتُخذت للحد من تفشي الجائحة.


وتُمنح تصاريح أداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام خلال رمضان فقط لمن تلقوا لقاحا مضادا لفيروس كورونا، وفق ما أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية في وقت سابق هذا الشهر.  

 

وحددت الوزارة المحصنين بثلاث فئات، من حصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو من أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح أو متعاف من الإصابة. 


وأدت هذه الإجراءات إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام خلال رمضان إلى 50 ألف معتمر و100 ألف مصل في اليوم، وفق وسائل إعلام رسمية سعودية.


ولم يكن واضحا إن كانت هذه الإجراءات التي تأتي وسط ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس في المملكة  يمكن أن تمتد إلى موسم الحج السنوي في وقت لاحق هذا العام.

وفي أواخر يوليو العام الماضي، سُمح لعشرة آلاف شخص من داخل المملكة العربية السعودية ، بأداء شعائر الحج الذي يعد من أركان الاسلام الخمسة، في حين شهد عام 2019 أداء نحو 2,5 مليون حاج الفريضة.


وسجلت السعودية بالإجمال أكثر من 400 ألف اصابة و6,700 وفاة بفيروس كورونا.
وقدمت المملكة التي يبلغ عدد سكانها نحو 34 مليونا أكثر من خمسة ملايين لقاح حتى الآن.

المصدر : ا ف ب 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
60762fa74c59b76b1d602cdc

الناتو ينظم أكبر تمرين للدفاع السيبراني

56355324_303

بايدن يرشح أول امرأة لمنصب وزير الجيش الأمريكي

801f944e-451e-4c2a-afaf-bc7cf078ec82_16x9_1200x676

توضيح سعودي للراغبين بأداء مناسك العمرة من الدول العربية

6075ff8f423604476e60872a

السودان يدعو مصر واثيوبيا لاجتماع مغلق حول سد النهضة

gaza-min-scaled

اطلاق صافرات الانذار على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة

6075d30a4c59b746ac7df830

استقالة وزير الصحة النمساوي بسبب الإرهاق

أخبار متعلقة
عمره

عمرة واحدة فقط في رمضان للمحصنين من كورونا

رمضان

تعرفوا إلى الدول الأطول والأقصر صياما في رمضان 2021

606aab944c59b74c7806fa51

الإفتاء المصرية تعلن حكم إفطار مرضى كورونا في رمضان

ععع

سلطنة عُمان تمنع إقامة التراويح بالمساجد بسبب كورونا

مكة

السعودية : تطعيم جميع العاملين في الحرم المكي

الامم المتحدة

الأمم المتحدة تدعو إلى توفير فرص التعليم والعمل للمصابين بالتوحد وتعزيز حقوقهم