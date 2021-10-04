الإثنين 04-10-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

موسكو لا تستبعد إعادة النظر في عقوبات مجلس الأمن ضد طالبان

البيئة تطلق مشروع الاحتفاظ بالهطولات المطرية في الأردن

إعلان نتائج ترشيح الدورة الأولى للمنح الخارجية

شاهد لحظة وصول جلالة الملك للقاء أبناء وبنات البادية الوسطى - فيديو

إعفاء رخص لافتة موقع البناء من الرسوم المترتبة عليها لسنوات سابقة

غرفة تجارة العقبة تفتح باب السوق الامريكي للصناعات والخدمات الوطنية

الامن العام : إصابة بالغة بحادث دهس

الصحة تكشف عن تحضيرات للبرنامج الخاص بالجرعة الثالثة

توضيح حكومي حول الزامية الجرعة الثالثة

الإثنين، 04-10-2021 03:53 م

محققو الأمم المتحدة : أطراف الصراع الليبي ارتكبت انتهاكات قد تشمل جرائم حرب

615af22942360473023780fb


الوكيل الإخباري - أفاد محققون بالأمم المتحدة، اليوم الاثنين، بأن "كل الأطراف في الصراع الليبي ارتكبت انتهاكات قد تشمل جرائم حرب"، لافتين إلى أنهم "أعدوا قائمة سرية بالمشتبه فيهم".

وأوضحت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة التي يقودها محمد أوجار قائلة: "أشارت التحقيقات إلى أن عدة أطراف في الصراع انتهكت القانون الإنساني الدولي وربما ارتكبت جرائم حرب".

اضافة اعلان


تجدر الإشارة إلى أن الأزمة الليبية ممتدة منذ نحو العشر سنوات، حيث تشهد ليبيا اضطرابات عديدة، إذ أنه في السنوات الأخيرة شهدت قتالا بين فصائل تدعم الحكومتين المتنافستين في البلاد وتحظى بدعم قوى إقليمية مختلفة. 

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

موسكو لا تستبعد إعادة النظر في عقوبات مجلس الأمن ضد طالبان

امريكا

واشنطن: الأنشطة العسكرية الصينية قرب تايوان تزعزع الاستقرار

615aefe34c59b751eb0cda8c

مصرع 8 عناصر من داعش برصاص طالبان في كابول

615ad68b4c59b74abb0208e7

اشتباك القوات الأمنية مع مسلحين في الخرطوم

615ae95442360464356ffd0f

سلطنة عُمان تعلن عن انتهاء خطورة إعصار شاهين

فرق-الانقاذ

تسجيل 7 حالات وفاة جديدة في سلطنة عمان جراء الإعصار شاهين

أخبار متعلقة
مرفأ

لبنان.. خطر جديد داخل مرفأ بيروت

614fbab24c59b7180d233ff5

موريتانيا.. اعتقال 123 محتجّا جنوب البلاد

614a0f334c59b709213ff80a

وزير الدفاع البريطاني يعتذر بعد تسرب بيانات 250 مترجما أفغانيا