محققو الأمم المتحدة : أطراف الصراع الليبي ارتكبت انتهاكات قد تشمل جرائم حرب

الوكيل الإخباري - أفاد محققون بالأمم المتحدة، اليوم الاثنين، بأن "كل الأطراف في الصراع الليبي ارتكبت انتهاكات قد تشمل جرائم حرب"، لافتين إلى أنهم "أعدوا قائمة سرية بالمشتبه فيهم".



وأوضحت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة التي يقودها محمد أوجار قائلة: "أشارت التحقيقات إلى أن عدة أطراف في الصراع انتهكت القانون الإنساني الدولي وربما ارتكبت جرائم حرب".

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تجدر الإشارة إلى أن الأزمة الليبية ممتدة منذ نحو العشر سنوات، حيث تشهد ليبيا اضطرابات عديدة، إذ أنه في السنوات الأخيرة شهدت قتالا بين فصائل تدعم الحكومتين المتنافستين في البلاد وتحظى بدعم قوى إقليمية مختلفة.

المصدر : روسيا اليوم