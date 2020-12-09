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قامت الاستخبارات بدراسة التسجيلات

محكمة أميركية تلزم بتقديم تسجيلات حول اغتيال خاشقجي

محكمة
من المصدر


الوكيل الإخباري - قضت محكمة في نيويورك بوجوب تقديم السلطات معلومات حول ما لديها من تسجيلات مزعومة لاغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وتقرير وكالة الاستخبارات المركزية عن وفاته.

وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" أن القاضي أشار إلى أن السلطات الأمريكية، بما في ذلك رئيس البلاد دونالد ترامب، "أكدت بالفعل" أن لدى حكومة الولايات المتحدة مثل هذا السجل، وقد قامت الاستخبارات بدراسته.

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وحكم على خمسة أشخاص من بين المتهمين الثمانية بالسجن لمدة 20 عاما، وعلى واحد بـ10 أعوام، كما حكم على اثنين آخرين بالسجن سبع سنوات.

 

يشار إلى أن محكمة سعودية كانت أصدرت في سبتمبر الماضي أحكاما نهائية في وفاة خاشقجي.


ولقي الصحفي السعودي الشهير جمال خاشقجي حتفه ، في أكتوبر 2018 في اسطنبول، حيث كان يعيش في الولايات المتحدة منذ عام 2017 ويعمل في صحيفة "واشنطن بوست".


ونفت السلطات السعودية في البداية اختفائه في قنصلية بلاده في اسطنبول، لكن بعد مرور بعض الوقت على ظهور التسجيلات المرئية والمسموعة، اضطرت إلى الاعتراف بمصرع خاشقجي "نتيجة شجار مع مسؤولين قنصليين"، ولم تتمكن الشرطة التركية من العثور على جثته.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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