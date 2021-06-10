الخميس 10-06-2021
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الخميس، 10-06-2021 07:57 م

محكمة فرنسا تحدد مدة سجن المعتدي على ماكرون

ماكرون


الوكيل الإخباري - طالبت النيابة العامة في فرنسا، بالسجن 18 شهرا للمعتدي على ماكرون٬ وأمام دفاع المتهم "داميان تاريل" 10 أيام للطعن في قرار المحكمة، التي حددت مدة الحكم اليوم.

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وبحسب ما أوردته قناة "بي إف إم تي في": حكمت محكمة فالينس الفرنسية، اليوم الخميس، على داميان تاريل، الذي اعتدى على الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالسجن لمدة أربعة أشهر، وأن تنفيذ الحكم، بحسب قرار المحكمة، يجب أن سيجري تنفيذه فورا.


وما تزال الصفعة التي تلقاها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على وجهه خلال رحلة إلى منطقة دروم، يوم الثلاثاء 8 حزيران/ يونيو الجاري، تثير الكثير من النقاش داخل فرنسا وخارجها، حيث شوهد فيديو الواقعة في مناطق العالم المختلفة.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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