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الخميس، 09-09-2021 04:14 م

محكمة فرنسية تقضي بحبس رفعت الأسد 4 سنوات

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الوكيل الاخباري- قضت محكمة استئناف فرنسية، بسجن رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، 4 سنوات؛ بعد إدانته بتهمة جمع أصول في فرنسا بطريقة احتيالية تقدر قيمتها بـ 90 مليون يورو.

وأدين نائب الرئيس السوري السابق، رفعت الأسد، البالغ من العمر 84 عاما، والمقيم في المنفى منذ 1984، بتهمة ”غسل الأموال ضمن عصابة منظمة، واختلاس أموال سورية عامة، والتهرب الضريبي المشدد“.

وعلى غرار ما قضت محكمة البداية، سيصادر القضاء كل الممتلكات غير المنقولة المعنية بالقضية.

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المصدر: إرم

 

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