محمد بن راشد يستقبل وزير الخارجية التركي في دبي

الوكيل الإخباري-استقبل محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، اليوم في دبي، وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو.

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وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن اللقاء تناول تعزيز سبل التعاون بين الإمارات وتركيا، وتطوير أطره في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.



وأفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" بأن اللقاء تناول أيضا "دعم الأجندات التنموية التي يقودها البلدان لتحقيق المصالح المشتركة، من خلال تنويع الفرص الاقتصادية وتنمية التبادل التجاري والاستثماري، وصولا إلى مستويات جديدة للتعاون بين البلدين"، كما جرى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



من جانبه، أشاد الوزير التركي بالتقدم الكبير الذي حققته دولة الإمارات في مختلف القطاعات، وما تضمه من بنية تحتية متطورة وبيئة اقتصادية جاذبة وداعمة للاستثمار، وبأهمية العمل على دفع أطر التعاون بين تركيا ودولة الإمارات في كافة المجالات، بما يتماشى مع المكانة الاقتصادية والتجارية للبلدين على مستوى المنطقة والعالم.



روسيا اليوم