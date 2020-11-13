الجمعة 13-11-2020
الوكيل الاخباري

وزير الصحة يوضح للوكيل حقيقة تصنيف المملكة الاولى عالمياً بعدد اصابات كورونا

الخوالدة: الأحزاب السياسية حصدت 12 مقعدا نيابيا

قوة أمنية تفرق تجمعاً في اربد وجلب نائب

ضبط والد طفل سمح له باطلاق عيارات نارية

محافظ عجلون : اجراءات مشددة لفرض سيادة القانون وتطبيق اوامر الدفاع

الصحة البريطانية : 33470 إصابة جديدة بكورونا

لبنان : 12 وفاة و 1833 اصابة كورونا جديدة

إسبانيا تسجل 356 وفاة و19511 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مناشدة للحكومة في حال اتخاذ اجراءات مشددة

القبض على اشخاص ظهروا خلال فيديوهات وهم يقومون باطلاق عيارات نارية




الجمعة، 13-11-2020 02:58 ص

محمد بن سلمان يتوعد اعداء السعودية

2019-10-14T162114Z_1640134461_RC14D3E13330_RTRMADP_3_SAUDI-RUSSIA (1)


الوكيل الاخباري - تطرق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان امس الخميس، إلى جهود السعودية في مكافحة الإرهاب والتطرف.

اضافة اعلان

وقال في كلمة له تعقيبا على الكلمة التي ألقاها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمام مجلس الشورى إن "ظاهرة التطرف كانت بيننا بشكل مستشر، ووصلنا إلى مرحلة نهدف فيها، في أفضل الأحوال، إلى التعايش مع هذه الآفة" .


وتابع: "لم يكن القضاء عليها خيارا مطروحا من الأساس. ولا السيطرة عليها أمرا واردا. لقد قدمت وعودا في عام 2017 بأننا سنقضي على التطرف فورا، وبدأنا فعليا حملة جادة لمعالجة الأسباب والتصدي للظواهر".

وأضاف وزير الدفاع السعودي: "خلال سنة واحدة، استطعنا أن نقضي على مشروع أيديولوجي صُنع على مدى 40 سنة. اليوم لم يعد التطرف مقبولا في المملكة العربية السعودية، ولم يعد يظهر على السطح، بل أصبح منبوذا ومتخفيا ومنزويا. ومع ذلك سنستمر في مواجهة أي مظاهر وتصرفات وأفكار متطرفة. 

 

المصدر - سبوتنك 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5fadd3964c59b769d71cfaa8

السلطات الامريكية : لا دليل على تزوير الانتخابات والاصوات صحيحة

1492752393193255200

اندلاع حريق ضخم في ميناء جازان النفطي بعد افشال هجوم قوارب مفخخة

5fad44ea4236041d626a6a55

تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أدنى مستوى في 7 أشهر

كور

بايدن يؤكد التزام واشنطن بحل أزمة كوريا الشمالية

وزيؤ

بريطانيا تعتزم تأمين صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي

130328225930-babylon-tourism-3-horizontal-large-gallery

الحبس لمسؤول عراقي أهدر نحو 12 مليون دولار

أخبار متعلقة
uu

الملك سلمان : مستمرون في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني

5f96ff124c59b767f672c72f

الملك سلمان : رصد 11 تريليون دولار لحماية الاقتصاد العالمي

ee

مجلس الوزراء السعودي يقر تعديلات هامة

7202022144219236857079

الديوان الملكي السعودي يعلن الحداد

EkpJa3wX0AAFHfv

من هي حنان الأحمدي أول امرأة تتولى منصباً قيادياً في السعودية