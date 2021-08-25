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الأربعاء، 25-08-2021 03:31 م

محمد بن سلمان يستقبل وزير الخارجية القطري

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الوكيل الاخباري- استقبل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في قصر نيوم.

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وعن تفاصيل هذا اللقاء، أشارت وزارة الداخلية السعودية أن "محمد بن سلمان رحب بمحمد بن عبدالرحمن آل ثاني، فيما نقل وزير الخارجية القطري تحيات صاحب أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني أمير، للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولولي العهد ، كما حمله محمد بن سلمان تحيات الملك سلمان وتحياته للأمير القطري".

هذا وتسلم محمد بن سلمان خلال الاستقبال، رسالة من أمير قطر، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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