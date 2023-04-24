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الإثنين، 24-04-2023 02:09 م

محمد شهاب الدين يؤدي اليمين الدستورية رئيساً جديداً لبنجلاديش

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الوكيل الإخباري - أدى القاضي المتقاعد محمد شهاب الدين اليمين الدستورية رئيسا جديدا لبنجلاديش لمدة خمس سنوات، خلفا للرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الحميد.

وشهدت رئيسة البرلمان شيرين شارمين شودري اليوم الاثنين أداء شهاب الدين اليمين الدستورية، ليصبح الرئيس الثاني والعشرين للجمهورية الواقعة في جنوب آسيا، في قصر بانجابابان الرئاسي في دكا.

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وبث تلفزيون بنجلاديش الحكومي ومحطات خاصة أخرى الحدث على الهواء مباشرة.


وتم انتخاب شهاب الدين، مرشح حزب "رابطة عوامي" الحاكم، رئيسا دون منافس في 13 شباط/ فبراير الماضي، حيث لم يقدم أي مرشح آخر أوراقا لخوض السباق.


وبعد أن أدى شهاب الدين اليمين الدستورية، قدم له الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الحميد التهنئة، وهو الشخص الوحيد في بنجلاديش الذي شغل منصب الرئيس لمدة 10 سنوات في فترتين متتاليتين.


وولد شهاب الدين في عام 1949 في مدينة بابنا شمال بنجلاديش، وتقاعد من منصبه كقاض في عام 2006، وعمل لاحقا مفوضا في لجنة مكافحة الفساد في الفترة من عام 2011 إلى عام 2016.

 

البيان

 




 

 


 

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