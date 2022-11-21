مدفيديف: العقوبات غير قادرة على عرقلة تطور روسيا وكوبا

الوكيل الاخباري- صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، بأن روسيا وكوبا تواجهان تيارا لا نهاية له من العقوبات، مشيرا في الوقت ذاته إلى غياب أي قيود يمكن أن توقف تطورهما.

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وشدد مدفيديف أثناء لقائه رئيس كوبا ميغيل دياز كانيل في موسكو على أهمية مواصلة تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين.



وأفاد بأنه من المخطط أن يلتقي ميغيل دياز كانيل أثناء زيارته هذه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين ويجري محادثات مع البرلمان الروسي واتصالات مع الأحزاب الروسية.



وأضاف: "إن العالم صعب للغاية. يواجه بلدانا تيارا لا نهاية له من العقوبات والقيود. وبهذا المعنى لدينا شيء نتبادله في هذا الصدد. وتحمل الخبرة المتوفرة لدى كوبا في هذا المجال طابعا لا تقدر بثمن".

روسيا اليوم