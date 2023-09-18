الإثنين 18-09-2023
الوكيل الاخباري

رسائل من الأمن العام على هواتف المواطنين .. هذا ما جاء فيها

خبراء: تقييم إلزام التجار بكفالة المركبات الجديدة يعتمد على آلية التطبيق والرقابة

طالبة في الابتدائي تناشد الامن العام .. وهذا ما حصل !

العمل: عطلة ذكرى المولد النبوي يوم الأربعاء تشمل القطاع الخاص

قرار إلزام التجار بكفالة المركبات الجديدة يبدأ في تشرين الأول المقبل

منح متضرري الحمى القلاعية 620 ألف دينار خلال العام الحالي

نائب رئيس وزراء أسبق يدعو لانشاء بنك للصناعة والاستثمار بفوائد منخفضة في الأردن

وفاة طفل بعمر عامين غرقاً في البحر الميت

أمن الدولة تبدأ أولى جلسات محاكمة النائب عماد العدوان الأربعاء

توقعات أسعار الفائدة الجديدة تدفع الذهب عالمياً للارتفاع

الإثنين، 18-09-2023 12:51 م

مدفيديف يتفقد الخطوط الأمامية لجبهة دونيتسك بتوجيه من بوتين

65080d0e4c59b74c8f13c18a


الوكيل الإخباري - تفقد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بتكليف من الرئيس فلاديمير بوتين، ميدان تدريب الجنود المتعاقدين في جمهورية دونيتسك على خط متقدم في الجبهة.

اضافة اعلان


وقال مساعد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أوليغ أوسيبوف إن "مدفيديف بتكليف من القائد الأعلى للجيش الروسي فلاديمير بوتين تفقد ميدان تدريب للجنود المتعاقدين الواقع في جمهورية دونيتسك على مقربة من الخط الأمامي للجبهة، وتعرف على سير التدريبات وظروف الخدمة".


وسبق أن زار مدفيديف المناطق الجديدة التي انضمت إلى روسيا، حيث التقى برئيسي جمهوريتي لوغانسك ليونيد باسيشنيك، ودونيتسك دينيس بوشيلين، وبحث معهما إجراءات ضمان أمن الجمهوريتين.


كما قام مدفيديف بعدة زيارات تفقدية لمراكز تدريب المقاتلين المشاركين بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5

الإمارات تصادر 356 مليون دولار لمكافحة غسيل الأموال

4c7fe68b-8464-4687-af58-6c9e5a17a1b3

حملة إقالات في وزارة الدفاع الأوكرانية دون ذكر الأسباب

main_image6508213f198c2

الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً

6507fd294c59b73cfd637c06

زعيم المعارضة الكورية يدخل المستشفى بعد 19 يوما من الإضراب عن الطعام

65080faa42360462c4425233

إيران تؤكد أن تبادل السجناء مع الولايات المتحدة سيتم اليوم

6507fbf04c59b7705458dfc0

ماسك: أعداد قتلى الجيش الأوكراني كبيرة دون تحقيق أي نتائج

أخبار متعلقة
64e9cf744c59b777811e299b

زاخاروفا: دول أوروبا متورطة في النزاع حول أوكرانيا

image (65)

مدفيديف: أوكرانيا قد تختفي من الخريطة السياسية للعالم

64e34bef4236041e4f1b1b91

الدنمارك تحدد شرط تسليمها كييف مقاتلات "إف 16"

64e1abe44c59b7410462965e

صحيفة: الغرب يعدّ اتفاقا للسلام في أوكرانيا

64e1ae734c59b7484b1738c2

اعتراف غربي: لم يبق أمام أوكرانيا سوى الخيارات الصعبة

64e196a54c59b74b1317a9c5

ضابط استخبارات أمريكي: أوكرانيا استنفدت قدراتها والنزاع يشارف على الانتهاء