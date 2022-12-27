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الثلاثاء، 27-12-2022 08:44 ص

مدفيديف يتوقع انهيار الاتحاد الأوروبي وحرباً أهلية في أمريكا

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الوكيل الإخباري - توقع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن يواجه الغرب مشكلات في الفترة القادمة، وأشار إلى أن أبرز ما يتوقعه أن ينهار الاتحاد الأوروبي وأن تشهد الولايات المتحدة حربا أهلية.

وكتب مدفيديف أمس الاثنين عبر قناته على تطبيق تليغرام قائمة من 10 نقاط، جاء فيها: "يحب الجميع تقديم توقعات قبل العام الجديد. ويقدم العديد من الأشخاص فرضيات مستقبلية، ويتنافسون في اقتراح الافتراضات غير المتوقعة إلى حد بعيد أو حتى افتراضات سخيفة. فلنسهم أيضا في هذا"، حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

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وضمت قائمة توقعات مدفيديف ارتفاع سعر برميل النفط إلى 150 دولاراً ووصول سعر الألف متر مكعب من الغاز إلى 5000 دولار، وعودة المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي وانهيار التكتل بعد ذلك.


وتضم التوقعات أيضا حربا أهلية في الولايات المتحدة، واستقلال كاليفورنيا وتكساس لتصبحا دولتين مستقلتين وانتخاب إيلون ماسك رئيسا للولايات المتحدة ورفض التعامل باليورو والدولار كعملتين للاحتياطي العالمي.

 

البيان

 




 

 


 

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