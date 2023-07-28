الجمعة 28-07-2023
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الجمعة، 28-07-2023 12:37 ص

مدفيديف يسخر من البحث عن كائنات فضائية في الولايات المتحدة

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الوكيل الإخباري - نشر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، منشورا على "تلغرام"، قال فيه إن عمليات البحث عن الفضائيين تجري مرة أخرى في الولايات المتحدة.

علق مدفيديف على جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي حول الأجسام الطائرة المجهولة حيث ادعى ديفيد غروش، القائد السابق في جهاز الاستخبارات الأمريكية، أن الحكومة الأمريكية ليس لديها فقط حطام المركبات المجهولة نفسها، ولكن من المحتمل أن تمتلك "بقايا طيارين غير بشريين".

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وقال: "في الولايات المتحدة، مرة أخرى، البحث بجنون الارتياب عن كائنات فضائية. يعلنون عن "بقايا طيارين غير بشريين". "انظروا إلى هذه الوجوه! إنها بيننا! ومن الواضح أن هذه الزواحف الفضائية ليست بشرا!".


وأرفق مدفيديف المنشور برسومات كاريكاتورية للرئيس الأمريكي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

 

RT

 




 

 


 

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