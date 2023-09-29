الجمعة 29-09-2023
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الجمعة، 29-09-2023 08:15 م

مدفيديف يوجه بالتغلب على كافة الدفاعات الجوية الغربية

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الوكيل الإخباري - زار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف حقل كابوستين يار للتجارب النووية والصاروخية في آستراخان جنوبي روسيا، ووجه بالوقوف على أي تقدم تحققه الدفاعات الجوية الغربية ومواجهته.

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وقال مدفيديف، إن روسيا تبذل الجهود لإيجاد إمكانية للتصدي لأحدث المعدات العسكرية الغربية.

وأشار مدفيديف إلى أن روسيا ستواصل استخدام كافة السبل حتى تحقيق النصر النهائي.


وأضاف أنه على روسيا مواجهة كافة أنواع الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية لدى "الناتو" وما يتم تزويد العدو الأوكراني به.


وتابع: "الشيء الرئيسي الذي يجب علينا تحقيقه هو مواجهة أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية الحديثة في ترسانة "الناتو" والتي يتم تزويد عدونا بها".

 

RT

 




 

 


 

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