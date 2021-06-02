مدينة عربية تسجل ثاني أعلى درجة حرارة في العالم

الوكيل الإخباري - كشف عبد الله المسند، أستاذ المناخ السعودي، إن مكة المكرمة (عرفات) سجلت حرارة 48.2 درجة مئوية، كثاني أعلى مدينة بالعالم في درجة الحرارة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقال عبد الله المسند، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، في "تويتر": "درجة الحرارة في يونيو في الرياض عادة متوسط درجة الحرارة العظمى (الظهر) يراوح بين 41 و42 درجة مئوية، ونادرا ما تنخفض إلى أقل من 39 درجة مئوية، أو تتجاوز 44".



وأضاف: "في حين يكون متوسط درجة الحرارة الصغرى (قبيل الفجر) قريبا من 29 درجة مئوية، ونادرا ما تنخفض إلى 26 درجة مئوية، أو تتجاوز 32 درجة مئوية".

المصدر : روسيا اليوم