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الإثنين، 16-11-2020 01:45 م

اتفاق ثلاثي لوقف الصراع في كاراباخ

مذكرة تركية لإرسال قوات إلى أذربيجـــان

رئاسة
البرلمان التركي


الوكيل الإخباري - عرضت الرئاسة التركية، اليوم الاثنين، على برلمان البلاد مذكرتها بشأن إرسال جنود إلى أذربيجان.

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ووقعت روسيا وأرمينيا وأذربيجان، في وقت سابق اتفاقا مشتركا، بشأن وقف الصراع في كاراباخ ، بدأ من العاشر من الشهر الجاري.

يشار إلى أن الجيش التركي سيشارك في مراقبة وقف إطلاق النار بمنطقة كاراباخ ، في إطار مركز المراقبة التركي - الروسي المشترك الذي سيكون مقره في أذربيجان.

 

ونص الاتفاق على أن تكون أراضي عدد من المناطق تحت سيطرة أذربيجان، وستحتفظ باكو أيضا بالمناطق التي سيطرت عليها أثناء المعارك الأخيرة، بما في ذلك مدينة شوشا، وتحتفظ أرمينيا بممر لاتشين، وكجزء من الاتفاقية، سيتعين على الطرفين أيضا تبادل أسرى الحرب وجثث المتوفين .

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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