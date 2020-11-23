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الإثنين، 23-11-2020 01:27 م

مشددا على أهمية القيادة الأمريكية

مرشح بايدن للخارجية يوضح توجهات واشنطن الجديدة

واشنطن
أنتوني بلينكن مرشح بايدن للخارجية الأمريكية


الوكيل الإخباري - قال أنتوني بلينكن، الذي رشحه جو بايدن لتولي منصب وزارة الخارجية الأمريكية، إنه لا يمكن للعالم وحده أن ينظم نفسه، مشددا على أهمية القيادة الأمريكية في هذا الشأن.

كلام بلينكن جاء منتصف أكتوبر، قبل أن يرشحه بايدن، الذي أعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، في مقابلة مع قناة CNN الأمريكية حيث ألقى الضوء على توقعات السياسة الخارجية الأمريكية الجديدة، عقب إدارة الرئيس دونالد ترامب.

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وقال بلينكن إن "بايدن ينطلق من مبدأ أن العالم لوحده لا يمكنه تنظيم نفسه وحتى إدارة ترامب لعبت الولايات المتحدة الأمريكية دورا قياديا في القيام بالكثير من هذا التنظيم".


وأضاف أن "ترامب تنازل عن هذه المسؤوليات ووضعنا في حالة انسحاب كاملة من حلفائنا وشركائنا من المنظمات الدولية ومن الاتفاقات، وهذه هي المشكلة".

 

وزاد " عندما لا نكون منخرطين وعندما لا نقود فإن ما يحدث هو أمر من اثنين إما أن دولا أخرى تبدأ بمحاولة أخذ مكاننا وعلى الأغلب ليس بصورة تناسب مصالحنا وقيمنا، وإما أن تكون هناك فجوة تخلق فوضى وأمورا سيئة".


ولفت بلينكن إلى أن بايدن "بدأ بالتأكيد على أهمية الانخراط الأمريكي وأهمية القيادة الأمريكية".

 

وأضاف: "سنظهر مجددا يوما بعد يوم بالقيادة الدبلوماسية.. ولن نخاطب العالم كما كان في العام 2009 أو 2017 عندما انتهت ولاية الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، بل كما هو العالم عليه وكما نتوقع أن يكون مع وجود كل أنواع القوى الصاعدة واللاعبين الجدد".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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