مرشح جديد يفاجئ ترامب في انتخابات 2024

الوكيل الاخباري - بعد أيام قليلة من خروج تقارير صحفية تؤكد نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024، فاجأ حاكم ولاية نيوجيرسي الجمهوري السابق الرئيس الأمريكي بنيته الترشح عن الحزب الجمهوري.

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لم يستبعد حاكم ولاية نيوجيرسي السابق، كريس كريستي، خوض 2024 ضد الرئيس ترامب في مقابلة بثت يوم الاثنين، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.



قال كريستي في برنامج "هيو هيويت شو" عندما سئل عما إذا كان سيستبعد خوض الانتخابات الرئاسية ضد ترامب إذا قرر الترشح خلال أربع سنوات: "لن أستبعد ذلك".



ترشح كريس ضد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2016، لكنه انسحب لاحقًا من السباق.



ومنذ ذلك الحين، أصبح حاكم نيوجيرسي السابق حليفًا للرئيس، حيث شغل منصب رئيس فريق التخطيط الانتقالي للرئيس لعام 2016، كما لعب دورًا في مناظرة ترامب ضد الرئيس المنتخب جو بايدن.



أخبر كريستي هيويت أن ترامب لم يستمع إلى نصيحته بعدم مقاطعة بايدن في المناظرة الأولى.



قال كريستي: "آخر نصيحة قدمتها له، كنت في المكتب البيضاوي معه، وهو يستعد للمغادرة. وقلت له، لديك فرصة أخيرة، دع جو بايدن يتحدث.

إذا سمحت له بالتحدث، فسوف يؤذي نفسه، وخرج من المكتب. وقاطعه 71 مرة في 90 دقيقة. لما لا، لم يفعل، لم تكن هذه نصيحتي له".







المصدر : سبوتنك



