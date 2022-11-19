مرصد فلكي أمريكي يرصد جرم متوقع اصطدامه بالأرض

الوكيل الإخباري - مرصد فلكي في ولاية "يوتا" الأمريكية يتمكن ليلة أمس من رصد الجرم المتوقع اصطدامه بالأرض ويصفه بالسريع ولم يتمكن من إجراء القياسات الفلكية له لخفته.

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وقال مركز الفلك الدولي في منشور له اليوم السبت إنه من المتوقع أن يشاهد الناس دخول الجرم واحتراقه في الغلاف الجوي ما بين مدينة "ديترويت" في "ميتشيغان" ومدينة "بافالو" في "نيويورك".