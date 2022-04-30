مرصد فلكي سعودي: لا يوجد هلال للعيد ليشهد به

الوكيل الإخباري - قال مدير المرصد الفلكي في جامعة المجمعة السعودية عبدالله الخضيري، إن القمر سيغرب قبل الشمس حسابيًّا، ما يعني أنه لا يوجد هلال يشهد به المترائي حتى يثبت شهادة أنه رأى هذا الهلال، على أن ترفع هذه الشهادة إلى المحكمة العليا.

اضافة اعلان



وحول نسبة أن يكون غدًا مكملًا لشهر رمضان في السعودية، قال الخضيري، في تصريحات تلفزيونية: إننا لا نتحدث عن نسب، فحينما تغرب الشمس ولا تتم الرؤية، ستصدر المحكمة العليا على نتائج هذه اللجان.



وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية نشرت في معظم الأماكن لجانًا ستخرج مساء اليوم لتتحرى هلال شهر شوال.



وأكد مدير المرصد الفلكي في جامعة المجمعة أن هناك كسوفًا جزئيًّا للشمس، كانت ذروته في الحادية عشرة و41 دقيقة.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة