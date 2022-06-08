مرض مجهول يقتل أحصنة في شمال كازاخستان

الوكيل الاخباري- ذكرت وسائل إعلام كازاخستانية أن منطقة شمال كازاخستان شهدت نفوق الماشية نتيجة إصابة بمرض مجهول.



ونقلت قناة "الخبر" الكازاخستانية عن أحد الرعاة قوله للصحفيين": كانت الأحصنة تسعل لأكثر من أسبوع وتفرز مخاطا. ومن غير الواضح ما يحدث، ربما هو مرض خطير، وربما هناك نزلة برد بسبب التغيرات المناخية، لا نعرف".



بينما شهدت منطقة "تيميريازيفسكي" الكازاخستانية نفوق 15 حصانا.

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وقد أبلغ الرعاة السلطات أنهم قاموا بعزل الأحصنة.



فيما قال نائب حاكم منطقة "يسيلسكي" ألكسندر كرافتشوك، بعد فحص الأحصنة من قبل الأطباء البيطريين إن المرض هو نزلة برد.



مع ذلك فإن الأخصائيين يواجهون، حسب الصحفيين، لأول مرة مثل هذا المرض.

روسيا اليوم