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الخميس، 06-05-2021 08:43 م

مركز الفلك الدولي يتوقع موعد سقوط الصاروخ الصيني

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الوكيل الاخباري – توقع مركز الفلك الدولي، ومقره أبوظبي، سقوط صاروخ الفضاء الصيني، الاحد المقبل، مع هامش خطأ لمدة 21 ساعة في هذه التقديرات، مشيراً إلى تنبؤات وزارة الدفاع الأميركية، بموعد سقوط الصاروخ السبت المقبل في الساعة 22 بتوقيت غيرنتش.
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وقال مدير المركز المهندس الأردني محمد عودة في بيان صحافي اليوم الخميس، إنه "خلافًا لما هو شائع بشكلٍ مبالغ به، فإن موضوع سقوط الأقمار الصناعية نحو الأرض موضوع عادي ومتكرر بشكل أسبوعي تقريبًا، إلا أن ما يميز هذا السقوط أنه أولًا لقطعة أكبر من المعدل المعتاد، وثانيًا أن النية كانت لإعادته بشكلٍ متحكم به، إلا أنه في النهاية أصبح سقوطًا غير متحكم به شأنه شأن بقية عمليات السقوط التي تحدث بشكلٍ مستمر".

 




 

 


 

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