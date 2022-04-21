الخميس 21-04-2022
الوكيل الاخباري

نقابة الصحفيين تهنىء الملك بعودته إلى وطنه وشعبه سالماً معافى

الدغمي يبحث مع العسومي موقف البرلمان العربي من الاعتداءات في القدس

المفلح يستقبل مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية ويتفقد دار رعاية أطفال عمان

بنك الدم يناشد المواطنين التبرع بالدم في رمضان عبر برنامج الوكيل

الرصيفة.. جولات رقابية وإتلاف مواد غذائية وحلويات

9 مرشحين لمركز نقيب المهندسين و5 لنائبه

تواصل إقامة الإفطارات الرمضانية لنزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل وذويهم

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

وصول أول رحلة تجارية من صنعاء إلى عمّان الأحد المقبل بعد موافقة أردنية

المنطقة العسكرية الشرقية توزع طرود الخير على الأسر العفيفة

الخميس، 21-04-2022 09:09 م

مركز الفلك يحدد موعد عيد الفطر السعيد

f


الوكيل الاخباري - أوضح مركز الفلك الدولي في بيان أن العديد من الدول بدأت شهر رمضان المبارك يوم السبت 02 إبريل/نيسان، وهذه الدول ستتحرى هلال عيد الفطر (شوال 1443 هـ) يوم السبت 30 إبريل الموافق للتاسع والعشرين من شهر رمضان فيها، في حين بدأت عدة دول شهر رمضان يوم الأحد 03 إبريل، ومنها إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعمان والأردن والمغرب وغانا، وهذه الدول ستتحرى الهلال يوم الأحد 01 مايو/ آيار الموافق للتاسع والعشرين من شهر رمضان فيها.

وأوضح المركز: "بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم السبت 30 إبريل، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة رمضان ثلاثين يوما، ليكون يوم الإثنين 02 مايو عيد الفطر السعيد فيها".

وتابع: "بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد 01 مايو، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة بأي وسيلة من قارة أستراليا ما حولها، وهي ممكنة بالتلسكوب فقط من وسط وغرب آسيا ومعظم أوروبا وجنوب القارة الأفريقية، وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من القارة الإفريقية عدا جنوبها ومن غرب أوروبا ومن شمال قارة أمريكا ووسط أمريكا الجنوبية، في حين أن رؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى.

وعليه من المتوقع أن تعلن غالبية الدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد أن عدة رمضان 29 يوما وأن يوم الإثنين 02 مايو هو عيد الفطر السعيد فيها، في حين أنه من المتوقع أن يكون العيد يوم الثلاثاء 03 مايو في كل من الهند وبنغلادش وباكستان".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
62612cb04c59b767f4143b74

حريق بمصنع كيميائي في روسيا

image (1)

قطر: مسجد تراثي مرصّع بالذهب يستقطب المصلين والسياح

19_2018-636606103793168147-316

مقتل 6 بتحطم طائرة في شارع مزدحم في هايتي

حادث

تونس.. إصابة 19 شخصا بانزلاق حافلة

155-111159-625ce2d54c59b71fc83846d2_700x400

روسيا تعلن السيطرة على مدينةماريوبول الأوكرانية

1644924813566773700

مصر تحذر من مرض غامض يصيب الأطفال

أخبار متعلقة
هههه

فلكي سعودي يحدد عدة رمضان ويوم العيد

ز

مصر .. جدل بشأن اكتمال البدر في 16 من رمضان

998-1

متى موعد ليلة القدر وما هي علاماتها؟

0

قطر: انطلاق فعاليات معرض رمضان للكتاب بمشاركة الأردن

624fda5a423604416a545af7

تحذير من فعل خاطئ وقت أذان الفجر يفسد الصيام

w

جلسة خاصة لمجلس الأمن حول ميانمار