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الخميس، 11-11-2021 01:30 م

مركز المصالحة الروسي يؤمن خروج مجموعة من اللاجئين السوريين من مخيم الركبان

مخيم


الوكيل الإخباري - بمساعدة من مركز المصالحة الروسي في سوريا تمكنت مجموعة جديدة من اللاجئين السوريين من مغادرة مخيم الركبان إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية.

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وأعلن مركز المصالحة الروسي عن تقديم المساعدات اللازمة إلى اللاجئين فور مغادرتهم المخيم، وتمكينهم من الخدمات الطبية والغذاء، في أماكن إيوائهم في كل من حمص وتدمر.


ويمر الطريق لمسافة 55 كيلومترا داخل المناطق الآمنة، التي يسيطر عليها الجيش الأمريكي والبريطاني، ويسعى المسلحون في الآونة الأخيرة، إلى عدم السماح بمرور اللاجئين عبر نقاط التفتيش الخاصة بهم.


وخلال كل محاولة يقوم بها المدنيون لمغادرة منطقة التنف، تسعى القوات الروسية إلى التحرك نحو خط التماس لضمان سلامتهم.


وللخروج مما يسمى بالمنطقة الأمنية في التنف، كان على اللاجئين التنقل 50 كيلومترا في طريق محفوفة بالمخاطر.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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